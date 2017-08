Komt dit ooit nog goed?

NIELS POISSONNIER en RUDY NUYENS

Radja Nainggolan, episode... - we zijn de tel kwijt geraakt. De flamboyante middenvelder van AS Roma is nog maar eens geweerd door de bondscoach, nadat hij tegen Estland te laat opdaagde voor de tactische bespreking. Nainggolan (29) denkt na over zijn toekomst bij de Duivels.

Druppel tegen Estland

Het is geen geheim dat het ook met de huidige bondscoach van in het begin nooit geklikt heeft. Toen Nainggolan na de eerste interland onder Martínez - thuis tegen Spanje - in Cyprus naar de bank verdween, kon hij daar maar moeilijk mee om. Een maand later zegde de middenvelder af omdat hij niet topfit was - hoewel hij wel een oefenmatch speelde met AS Roma -, en in november werd hij gewoon gepasseerd. Martínez had het dan al gehad met het losbandige gedrag van Nainggolan. 't Zou er in de maanden nadien niet op verbeteren.



Tegen Estland volgde de spreekwoordelijke druppel. Nadat een aantal internationals op zich lieten wachten voor de voorlaatste tactische sessie, maakte Martínez duidelijk dat het zo niet verder kon. Hij verwachtte de volgende dag iedereen op tijd. Maar wat gebeurde... Uitgerekend Nainggolan daagde te laat op, waarna hij prompt terug naar zijn kamer werd gestuurd.



Martínez: "Radja ontgoochelde bij zijn vorige oproeping qua focus. Dit is geen straf. Kijk, elke speler die naar hier komt, wordt beoordeeld op de intensiteit die hij voor de dag legt. Ik vond dat ik nu moest kiezen voor andere spelers. Zo simpel is het. Ik wil gewoon de best mogelijke groep creëren."



Marc Degryse, onze huisanalist, voelde twee weken geleden al nattigheid, toen hij na een innemend gesprek met Martínez het trainingscomplex in Tubeke verliet. "Radja gaat niet mee naar Rusland", voorspelde Marc die dag, zich baserend op de uitspraak dat deze bondscoach "niet zozeer naar individuen kijkt, maar naar 'het team' dat mij de grootste garantie geeft op een maximaal resultaat in Rusland." Met andere woorden: grote namen zouden sneuvelen.



"Er is geen weg terug meer", vermoedt Degryse nu. "Radja zal zijn tweede WK op rij missen. Ik vind dat best jammer, want hij heeft toch bepaalde kwaliteiten. Denk maar aan de manier waarop hij druk kan zetten, zijn infiltratievermogen en zijn afstandsdoelpunten. Voor dat laatste rekent Martínez nu wellicht op Tielemans, een jonge bewustvolle prof."



Nainggolan, die door Martínez persoonlijk op de hoogte werd gebracht, reageert teleurgesteld. "Ik ben zwaar ontgoocheld, maar ik ga dit nu laten bezinken en nadenken over mijn toekomst", klinkt het vanuit Rome, daags voor de clash tegen Inter Milaan.



Van het einde van Nainggolan bij België is dus (vooralsnog) geen sprake.