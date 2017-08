Conte verrast: "Als Hazard fit is, waarom speelt hij dan niet bij ons?"

Kristof Terreur

Gelukkig is hij niet, maar Antonio Conte respecteert de beslissing van Roberto Martínez om Eden Hazard op te roepen. "Ik was een beetje verrast ja", zei de coach. Hazard doet vandaag ritme op bij de beloften van Chelsea.

De reactie van Conte was te voorspellen. Liever had de Italiaan zijn sterspeler niet vrijgegeven voor de nationale ploeg. Hazard zet vanavond zijn laatste stap in zijn revalidatie na zijn enkelbreuk. Bij de reserven doet hij wedstrijdritme op. Hoogstens zit hij zondag tegen Everton op de bank.



"De enige in mijn kern die niet volledig fit is, is Hazard", zei Conte. "Ik hoorde pas 20 minuten geleden dat hij opgeroepen is voor België. Ik ben daar een beetje door verrast. For sure. Ik was ook trainer van de nationale ploeg, bij Italië. Dus ik respecteer de beslissing. Maar ik denk niet dat Eden al helemaal klaar is om te spelen. Als hij fit is, waarom speelt hij dan niet voor ons?"



Conte zou Hazard tijdens de interlandperiode klaarstomen voor wat komen moet. De aanvoerder van de Duivels miste door zijn enkelbreuk de voorbereiding en mist nog wat scherpte. Die kantjes wil de staf van Chelsea zelf bijvijlen. Bij de Rode Duivels hebben ze daar geen vat op.



"Ik zie Eden elke dag. Het is belangrijk dat hij de tijd krijgt om de herstellen. Hem forceren zou een grote fout zijn, zeker na zo'n zware blessure. Ik weet niet of hij terug inzetbaar zal zijn na de internationale break. We moeten voorzichtig zijn. Hij is een erg belangrijke speler voor ons."