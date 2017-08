"Nainggolan zat tegen Estland op de bank omdat hij te laat kwam voor theorie"

YP

25/08/17 - 11u01 Bron: Le Soir

Vanmiddag maakt bondscoach Roberto Martinez zijn selectie bekend voor het tweeluik Gibraltar-Griekenland en in de marge daarvan komt Le Soir vandaag met een opmerkelijk verhaal. Zo zou Radja Nainggolan voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland in juni uit de basis zijn geweerd omdat hij te laat kwam voor de theorie voor die match.

In Estland begon bondscoach Martinez met Witsel en Fellaini in de as van het veld. Daar waar iedereen dacht dat het een louter sportieve keuze was van de Spanjaard, blijkt er volgens onze Franstalige collega's meer aan de hand. Nainggolan zou normaal gestart zijn ten koste van Fellaini, maar omdat hij te laat was voor de theoretische richtlijnen bedacht Martinez hem met een plaatsje op de bank en daar bleef hij ook 90 minuten lang zitten. De bondscoach zou aanvankelijk zelfs zinnens geweest zijn om de middenvelder naar de tribunes te verwijzen, maar om alle polemiek (ook met de pers) te vermijden keerde hij op zijn stappen terug.



Nog volgens Le Soir was het laatkomen van 'Il Ninja' geen alleenstaand geval. De krant schrijft namelijk dat Martinez steeds vaker af te rekenen krijgt met laatkomers.