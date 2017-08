Nainggolan ontkent dat hij stopt als Duivel, maar denkt na over zijn toekomst

YP & MDB

Tot ieders grote verbazing werd Radja Nainggolan niet opgeroepen voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Gibraltar en Griekenland. De middenvelder doet het nochtans verre van slecht bij AS Roma, maar botste al enkele keren met bondscoach Roberto Martínez. Een ontgoochelde Nainggolan ontkent aan onze redactie dat hij zou stoppen als Rode Duivel.

"Ik ben zwaar ontgoocheld. Ik ga dit nu laten bezinken en nadenken over mijn toekomst", vertelt Nainggolan aan onze redactie. De berichten als zou de middenvelder stoppen als Rode Duivel zijn dus voorbarig. "Radja heeft een periode achter de rug waarin hij me ontgoochelde omdat hij niet gefocust genoeg was", vertelde bondscoach Roberto Martínez op de persconferentie.



"Dat was bij de vorige selectie zo", gaat Martínez verder. "Ik vond dat ik de keuze moest maken om andere spelers op te roepen. Zo simpel is het. Als er nieuws is over Radja Nainggolan wordt het altijd groter nieuws dan het werkelijk is. Het is gewoon een keuze die nodig is om een groep te creëren die volgens mij de beste is om Gibraltar en Griekenland te kloppen."



Radja Nainggolan werd voor het WK in Brazilië 2014 al gepasseerd door Marc Wilmots, maar wierp zich later op als sterkhouder. Zo was de Antwerpenaar wel aanwezig op het EK in Frankrijk waar hij onder andere tegen Wales wist te scoren. De motor op het middenveld werd een certitude in de selectie, tot vanmiddag. Plots was er geen spoor meer van Nainggolan.



'Il Ninja' botste al enkele keren met selectieheer Roberto Martínez. Zo zou Radja Nainggolan voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland in juni uit de basis zijn geweerd omdat hij te laat kwam voor de theorie voor die match. In Estland begon bondscoach Martinez met Witsel en Fellaini in de as van het veld. Daar waar iedereen dacht dat het een louter sportieve keuze was van de Spanjaard, blijkt er volgens onze Franstalige collega's meer aan de hand. Nainggolan zou normaal gestart zijn ten koste van Fellaini, maar omdat hij te laat was voor de theoretische richtlijnen bedacht Martinez hem met een plaatsje op de bank en daar bleef hij ook 90 minuten lang zitten. De bondscoach zou aanvankelijk zelfs zinnens geweest zijn om de middenvelder naar de tribunes te verwijzen, maar om alle polemiek (ook met de pers) te vermijden keerde hij op zijn stappen terug.