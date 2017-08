Terugkerende Hazard opgenomen voor tweeluik Gibraltar en Griekenland, Nainggolan ontbreekt

Mike De Beck & Niels Poissonnier

Bondscoach Roberto Martínez heeft de namen bekendgemaakt die het tegen Gibraltar thuis (31 augustus) en Griekenland uit (3 september) opnemen in de WK-kwalificatiewedstrijden. Opvallende naam bij de selectie is die van Steven Defour die er voor het eerst sinds november 2016 weer bij is. Ook Eden Hazard, die terugkomt uit blessure, werd opgeroepen. Radja Nainggolan ontbreekt dan weer.

Het is vooral uitkijken naar Eden Hazard die zijn wederoptreden kan maken na zijn enkelblessure. "We willen zien hoe fit Eden is. Hij is onze aanvoerder en hoort bij de groep te zijn", vertelde Martínez over Hazard. "We hebben een goede relatie met Chelsea en er is dus ook geen conflict. Maar dit zijn twee erg belangrijke duels en daarom hebben we Hazard als voetballer en als mens nodig", klonk het nog.



Geen Nainggolan

Opvallende afwezige is dan weer Radja Nainggolan. Geen spoor van de motor op het middenveld van AS Roma bij de geselecteerden. "Dit is geen straf voor Nainggolan", vertelt Martínez. "Radja was ontgoocheld na zijn laatste interland. Daarom kies ik nu voor anderen." Steven Defour behoort dan weer wel bij de gelukkigen. Zijn laatste selectie dateert al van 13 november 2016 voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland. Al kreeg Defour toen geen speelminuten. Ook Jordan Lukaku werd weer opgeroepen.



Nog een opvallende statistiek hangt er rond de naam van Jan Vertonghen. De verdediger van Tottenham telt nu 93 caps en springt - als hij de twee kwalificatiewedstrijden speelt - over Timmy Simons (94 caps) naar de tweede plek van meeste caps als Rode Duivel. Hij moet dan enkel nog Jan Ceulemans (96 caps) laten voorgaan, maar heeft die ook al in het vizier.