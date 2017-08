LIVE (12u): Welke Duivels kiest Martínez voor tweeluik Gibraltar en Griekenland?

Door: redactie

25/08/17 - 00u31

Met of zonder Eden Hazard? © belga.

Om 12u maakt bondscoach Roberto Martínez zijn selectie voor de WK-kwalificatiematchen tegen Gibraltar thuis (31 augustus) en Griekenland uit (3 september) bekend. Het is afwachten of Eden Hazard van de partij zal zijn. Hij liep in de voorbereiding op de interlands tegen Tsjechië en Estland een zware enkelblessure op. Daarvan is hij inmiddels hersteld en vanavond speelt hij met de reserven van Chelsea en kan hij zondag de bank halen wanneer de Blues tegen Everton spelen. Conte wil Hazard liever in Londen houden, maar omdat het om kwalificatiematchen gaat kan Martínez hem oproepen voor een medische check-up op maandag en een goed gesprek, waarin Hazard kan aangeven of hij zich klaar voelt om eventueel in te vallen. Thomas Vermaelen (enkel) is twijfelachtig, Steven Defour zit mogelijk weer bij de selectie. (RN/KTH)



