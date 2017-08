Rode Duivels toch in Koning Boudewijnstadion tegen Cyprus

Door: redactie

21/08/17 - 17u47 Bron: Belga

© afp.

Het WK-kwalificatieduel van de Rode Duivels tegen Cyprus kan op 10 oktober toch in het Koning Boudewijnstadion doorgaan. Vorige maand had de stad Brussel geen toestemming gegeven om het stadion te gebruiken omdat er op dat moment werkzaamheden plaatsvinden op de Heizel-site.

"In navolging van voorbereidende vergaderingen met stad Brussel, politie Brussel, MIVB en KBVB, werd finaal beslist dat de wedstrijd België - Cyprus van 10 oktober 2017 kan plaatsvinden in het Koning Boudewijnstadion", laat de Belgische voetbalbond op zijn website weten. "De NMBS garandeert dat de beveiliging van de tweede omheining rond het stadion verzekerd zal zijn tijdens de werken aan tram 9."



De stad Brussel is in het kader van het NEO-project met werkzaamheden begonnen aan het Heizel-plateau. Er wordt een nieuwe tramlijn aangelegd vlak naast het Koning Boudewijnstadion, waardoor het schepencollege op basis van de Voetbalwet in juli besliste geen toestemming te geven om de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus in het stadion te organiseren.



De thuismatch tegen Cyprus sluit de WK-kwalificatie voor de Rode Duivels, die momenteel met 16 op 18 leider zijn in groep H, af. Het is ook het laatste duel van de nationale ploeg in het huidige Boudewijnstadion.