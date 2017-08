Degryse legt Martínez op de rooster: "Goed. U bent één jaar in dienst. Waar staan we, coach?"

Marc Degryse en Stephan Keygnaert

19/08/17 - 09u26

"Misschien zijn spelers als Jordan Lukaku of Castagne opties om een aantal problemen op te lossen?"

© photo news.

De voorbije grote toernooien viel zó te voorspellen dat het ergens wel zou foutlopen met de Rode Duivels - "We waren al te zeer afhankelijk van de vorm van de dag", bedenkt Marc Degryse. Onze analist trok voor een goed gesprek naar Roberto Martínez, om te polsen of onze nationale ploeg één jaar voor het WK veel verder staat - "Succes in Rusland zal niét afhangen van ons talent, wél van hoe mijn elftal zal reageren op moeilijke momenten."