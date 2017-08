België wereldkampioen in Rusland? Mertens maakt zich zorgen: "Met grote ogen zitten kijken"

TL

Volgende zomer moet het gebeuren voor de gouden generatie van de Rode Duivels. Op het WK in Rusland wordt het tijd om te oogsten en in Sport/Voetbalmagzine blikt Dries Mertens al eens vooruit. De 30-jarige spits van Napoli beseft dat het gros van de huidige kern in Rusland een laatste kans krijgt en Mertens maakt zich naar eigen zeggen toch wel zorgen na de oefenmatch tegen Spanje (die in Brussel met 0-2 werd verloren).

"Onze generatie beseft wel dat Rusland een laatste kans wordt", zegt Mertens in een interview met Sport/Voetbalmagazine. "De verwachtingen mogen hoog zijn, maar we moeten realistisch blijven. In onze eerste oefenmatch tegen Spanje zijn we echt weggespeeld hé. Daar maak ik me zorgen over. Oké, het was de eerste wedstrijd onder Martínez, met een nieuw systeem, maar ik zat toen vanaf de zijlijn met grote ogen toe te kijken naar het niveau van Spanje. We kregen een pak rammel. Dat plaatste alles in perspectief."



"Nog beter worden"

Mertens begint aan zijn vijfde seizoen bij Napoli. De Leuvenaar werd vorig jaar door trainer Mauricio Sarri uitgespeeld als spits en die keuze pakte fantastisch uit. Mertens greep maar net naast de topschutterstitel en de Rode Duivel geeft aan dat hij zich "te pletter amuseert" als speerpunt. "Maar ik moet nog beter worden", zegt Mertens. "In het begin had ik bijvoorbeeld de neiging iets te diep aan de eerste paal op te duiken, waardoor het moeilijker scoren was."



Mertens trof vorig seizoen 28 keer raak in de Serie A en hij gaf ook negen assists. Enkel AS Roma-spits Edin Dzeko deed met 29 goals beter dan onze landgenoot, maar toch zijn de statistieken van Mertens nog net iets indrukwekkender. 'Driesje' deed elke 92 minuten het net trillen (bij Dzeko was dat om de 105 minuten het geval) en 59% van Mertens' doelpogingen belandden tussen de palen (bij Dzeko was dat 51%).