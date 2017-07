Britse tabloids schrijven ten onrechte dat Romelu Lukaku 'toegewijde moslim' is

Door: redactie

De Britse tabloids The Sun, Daily Expres, Daily Mail en Daily Mirror claimden eerder deze week dat Romelu Lukaku, die bij Manchester United speelt, een 'Man of the Match'-prijs niet in ontvangst kon nemen omdat hij een 'toegewijde moslim' is en daardoor 'niet kon poseren met alcoholische geschenken'. Dat meldt The Independent.