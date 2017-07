Tielemans in Monaco: "De Ligue 1 is een hoger niveau dan de Jupiler Pro League"

Door: redactie

26/07/17 - 15u49

© rv.

Youri Tielemans, die deze zomer voor 25 miljoen euro de overstap maakte van Anderlecht naar AS Monaco, werd vandaag voorgesteld aan de pers. De 20-jarige middenvelder toonde zich erg tevreden over zijn integratie in de groep en hoopt met zijn speelstijl bij te dragen aan het succes van de Monegasken.

"AS Monaco toonde dat het me echt wilde", stak Tielemans van wal. "Deze club was het meest concreet en gaf me het meeste vertrouwen. Ik apprecieer hun manier van werken. Nu ik hier ben, wil ik mij tonen. Ik hoop met mijn speelstijl te kunnen bijdragen aan Monegaskisch succes. Een sterke passing en een goed schot zijn mijn voornaamste kwaliteiten."



Tielemans, ondertussen ook viervoudig Rode Duivel, liet zich eveneens positief uit over het sportieve beleid van de club. "Iedereen weet dat de club jonge spelers wil aantrekken en hen beter maken. Dat is een goeie zaak. Het is evenwel geen garantie om mee te draaien in de top van Europa. Ik weet dat ik hier kan evolueren. De Ligue 1 is een hoger niveau dan de Jupiler Pro League. Het is aan mijzelf om te bewijzen dat ik het niveau aankan."



Voorlopig lijkt alles in de juiste richting te gaan voor de Brusselaar. "De technische staf en mijn nieuwe ploegmaats hebben me goed verwelkomd en waren zeer positief over mijn komst. Leonardo Jardim, de hoofdcoach, praat veel met me om me te helpen aan te passen aan het systeem. Hij weet waar hij naartoe wil en tesamen werken we heel hard om automatismen te kweken."



Monaco neemt het zaterdag in het Marokkaanse Tanger op tegen PSG, met als inzet de Trophée des Champions, de Franse Supercup. "Een belangrijke eerste test", bekende Tielemans. "Het is een manier om ons seizoen goed te lanceren. We gaan er alles aan doen om meteen een goede prestatie af te leveren."