Alderweireld scoort met heerlijke knal tegen PSG, dat doelman Trapp pijnlijk in de fout ziet gaan

Thomas Lissens

23/07/17 - 09u33

Alderweireld zorgde in minuut 82 voor de 2-3. © rv.

video De heerlike goal van Neymar was dé fase op de International Champions Cup, maar ook Paris Saint-Germain en Tottenham Hotspur maakten er een spektakelstuk van. De Londenaars haalden het met 2-4, dankzij onder meer een knappe goal van Rode Duivel Toby Alderweireld en een pijnlijke blunder van PSG-doelman Kevin Trapp.

Goedemorgen met deze GEWELDIGE goal van Christian Eriksen vannacht! #koekoek pic.twitter.com/kdfr3n9660 — Ajax Showtime (@Ajaxshowtimecom) 23 juli 2017 © photo news.

Met Jan Vertonghen en Mousa Dembélé begonnen er twee Rode Duivels aan de aftrap. Bij PSG was Thomas Meunier niet van de partij, maar zonder de rechtsachter begonnen de Franse hoofdstedelingen wel prima aan de partij. Cavani bracht zijn team al na zes minuten op voorsprong, maar vijf minuten later bracht Eriksen de stand wel alweer in evenwicht met een fantastisch afstandsschot.



In minuut achttien klommen de Spurs vervolgens op voorsprong en dat was vooral voor PSG-doelman Kevin Trapp een pijnlijk moment. De Duitser knalde een uittrap immers vol op Dier, die het leer zomaar in doel zag verdwijnen. Pastore scoorde wat later de 2-2, maar Trapp eiste in minuut 46 alweer de (negatieve) hoofdrol op door rood te pakken na een overtreding op Kane.