Meteen in de harten van de fans! 'Big Rom' scoort echte Lukaku-goal en heeft zo voet in zege tegen rivaal Man. City

video Het loopt goed voor Romelu Lukaku bij Manchester United. De Rode Duivel kon vannacht voor de tweede keer het net doen trillen in het truitje van Manchester United en 'Big Rom' deed dat uitgerekend tegen stadsrivaal Manchester City.

De 'Mancunians' en de 'Citizens' troffen elkaar in het Amerikaanse Houston in de Champions Cup. Met Romelu Lukaku en Vincent Kompany begonnen twee Rode Duivels in de basis en het was de 24-jarige stormram van de roodhemden die zich in de eerste helft nadrukkelijk kon tonen.



City en Kompany toonden eerst hoe je vooral niet moet verdedigen tegen een snelheidstrein als Lukaku: met veel ruimte in de rug. Op slag van rust holde Lukaku achter een lange bal aan en Kompany en Adarabioyo rekenden op doelman Ederson Moraes, deze zomer voor 40 miljoen euro overgekomen van Benfica, maar de 23-jarige Braziliaan was niet opgewassen tegen de Belg. 'Big Rom' moest ver uitwijken, maar legde het leer toch kurkdroog voor de neus van Kompany in doel. Een typische Lukaku-goal.



Twee minuten later trof ook Lukaku's spitsbroeder Marcus Rashford raak. Met de jonge Brit en de Rode Duivel heeft United een mogelijk koningskoppel in huis dat met zijn snelheid flink wat Premier League-verdedigingen pijn zal kunnen doen. Althans, als de aanvoer naar behoren is.



De 2-0 van Rashford was meteen ook het laatste doelpunt van de wedstrijd. Lukaku speelde de hele wedstrijd, terwijl City-trainer Pep Guardiola Kompany bij rust in de kleedkamer liet. Maroune Fellaini mocht in minuut 61 opdraven.