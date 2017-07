Neymar voor 222 miljoen euro naar PSG? Meunier heeft geniaal antwoord klaar

Door: redactie

19/07/17 - 20u08

© photo news.

Kan Paris Saint-Germain Neymar losweken bij FC Barcelona? Het is dé vraag die de fans van de club uit de Franse hoofdstad deze week bezighoudt. De Parijzenaars zouden 222 miljoen euro veil hebben voor de Braziliaanse stilist en een fan polste toch even bij Rode Duivel en PSG-speler Thomas Meunier of de rechtsachter geen nieuws had over de mogelijke monstertransfer.