KBVB betreurt dat wedstrijd tegen Cyprus niet in Koning Boudewijnstadion plaatsvindt: "Wij zijn verrast en verbaasd"

MH

12/07/17 - 17u49 Bron: Belga

© belga.

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) reageert vandaag "verrast en verbaasd" dat de kwalificatiewedstrijd voor het WK 2018 tegen Cyprus (10 oktober) niet in het Koning Boudewijnstadion kan plaatsvinden. "De voetbalbond betreurt dit ten zeerste voor haar supporters, evenals voor de organisatie van het event", klinkt het in een persbericht.

De stad Brussel begint komende zomer in het kader van het NEO-project met werkzaamheden aan het Heizelplateau. Er wordt een nieuwe tramlijn aangelegd vlak naast het Koning Boudewijnstadion, waardoor het schepencollege op basis van de Voetbalwet gisteren besliste geen toestemming te geven om de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus in het stadion te organiseren.



"De KBVB is er vanmiddag door de stad Brussel officieel van op de hoogte gebracht dat de WK-kwalificatiewedstrijd België-Cyprus van 10 oktober 2017 niet in het Koning Boudewijnstadion kan gespeeld worden", meldt de KBVB vandaag. "De voetbalbond is verrast en verbaasd over deze communicatie, minder dan drie maanden voor de wedstrijd die al sinds eind juli 2015 op deze datum is geprogrammeerd. Daarnaast heeft de KBVB met de stad Brussel voor het gebruik van het stadion een lopend huurcontract tot en met 31 mei 2018."



Huurovereenkomst niet verlengd

Eerder raakte bekend dat de huurovereenkomst met de KBVB voor het gebruik van het Koning Boudewijnstadion in Laken niet verlengd zal worden. Het duel tegen Cyprus zou de laatste officiële match geweest zijn van de Rode Duivels in het huidige stadion.



De KBVB voorziet voor de interland tegen Cyprus geen problemen en herhaalde vandaag dat er wel een oplossing gevonden zal worden. "De KBVB zal nu alle mogelijke pistes onderzoeken opdat zoveel mogelijk fans in de best mogelijke omstandigheden onze Rode Duivels bij deze wedstrijd zullen kunnen aanmoedigen."