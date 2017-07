WK-kwalificatieduel tegen Cyprus mag niet doorgaan in Boudewijn-stadion

Door: redactie

11/07/17 - 16u48 Bron: Sporza

© photo news.

De WK-kwalificatiewedstrijd tussen België en Cyprus van 10 oktober kan niet doorgaan in het Koning Boudewijn-stadion. Omdat er op dat moment werkzaamheden plaatsvinden op de Heizel-site, geeft de stad Brussel geen toestemming om het stadion te gebruiken.

De thuismatch tegen Cyprus sluit de WK-kwalificaties voor de Rode Duivels, die momenteel ruim leider zijn in groep H, af. Het zou ook het laatste duel van de nationale ploeg geweest zijn in het huidige stadion. Waar de match tegen Cyprus wel moet doorgaan, is nog niet geweten, al klonk het bij de KBVB dat Luik tot één van de mogelijkheden behoort.



"Net zoals bij de kwalificatiewedstrijd tegen Andorra (die omwille van de Memorial van Damme niet in het Koning Boudewijnstadion, maar in Luik wordt gespeeld) zullen we op zoek gaan naar een ander stadion. Er zijn voldoende oplossingen voorhanden", reageerde woordvoerder Stefan Van Loock.