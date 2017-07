Rode Duivels zakken verder weg op FIFA-ranking die nieuwe nummer één krijgt

Door: Mike De Beck

6/07/17 - 10u36 Bron: FIFA

© getty.

In een niet zo ver verleden prijkten onze Rode Duivels nog op het hoogste schavotje van de FIFA-ranking. Vandaag blijkt op de nieuwe bekendmaking dat onze nationale voetbalploeg naar de tiende plek zakt. Met 1.194 punten is het de laagste notering sinds begin 2014. Duitsland wordt dan weer de nieuwe leider.

Ondanks zeges in de vriendschappelijke interland tegen Tsjechië en de WK-kwalificatie-interland tegen Estland moeten de Rode Duivels drie plaatsen inleveren. Eden Hazard en co zakken zo van de zevende stek naar de tiende plek.



In de WK-kwalificatiegroep van de Belgen moest Bosnië op de FIFA-ranking één plaats prijsgeven en is het nu dertigste. Griekenland boekte twee plaatsen winst en is 38e. Cyprus ging vier plaatsen achteruit en staat nu op de 95e plaats, Estland blijft status quo op 98. Gibraltar staat puntenloos onderin op de 206e plaats.



Duitsland mag dan weer zegevieren. Nadat het met een veredelde B-ploeg de zege pakte in de Confederations Cup prijken onze oosterburen na twee jaar weer op de eerste plek van de FIFA-ranking. Zij wippen over Brazilië en Argentinië. Nog een sterke stijger is Portugal. Cristiano Ronaldo en co pakten op de Confederations Cup de bronzen medaille en stijgen dan weer vier plaatsen naar de vierde plek. Chili moet dan weer drie plaatsen inleveren en bezet de zevende plek.