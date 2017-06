Qmusic-dj Maarten Vancoillie draait in het geheim set op huwelijk Kevin De Bruyne

Bewerkt door: ADN

27/06/17 - 17u17 Bron: Vmma

© vmma.

video Rode Duivel Kevin De Bruyne stapte gisteren in het huwelijksbootje met de Genkse Michèle Lacroix. Het sprookjeshuwelijk vond in alle geheim plaats in het pittoreske Sorrento in het zuiden van Italië. Naast collega-Rode Duivel Dries Mertens en zijn vrouw Katrin Kerkhofs was er ook een bekende Vlaamse radio-dj aanwezig op het feest: Qmusic-dj Maarten Vancoillie. Hij vloog speciaal op vraag van De Bruyne naar Italië om er tot 1u vannacht een set te spelen.