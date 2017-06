Kevin De Bruyne en zijn Michèle stappen in het huwelijksbootje in Italië

Door: redactie

26/06/17 - 18u38

© Kos.

Nadat vrijdag ook al Yannick Carrasco en Noémie Happart in het huwelijksbootje stapten, hebben Kevin De Bruyne en Michèle Lacroix vandaag dat goede voorbeeld gevolgd. De twee verloofden zich al in december onder de Eiffeltoren in Parijs (zie foto hier net onder), zowat een half jaar later zeiden ze dus ook voor de kerk 'ja' tegen elkaar. Voor de gelegenheid liet het stel hun gasten overvliegen naar Sorrento, een romantisch plaatsje in het zuiden van Italië, voor de festiviteiten die drie dagen zullen duren.



Het koppel heeft samen al een eenjarig zoontje, Mason Milian.