Fans meteen boos op nieuwe voorzitter: thuismatchen Rode Duivels in buitenland?

BHL

26/06/17 - 05u00

Als de thuiswedstrijden van onze nationale ploeg daadwerkelijk in het buitenland gaan plaatsvinden, is het nog maar de vraag of de tribunes vol met fans gaan zitten. © Photo News.

Spelen onze Rode Duivels hun thuismatchen binnenkort in Nederland? Kersvers bondsvoorzitter Gérard ­Linard (74) opperde het dit weekend zomaar. Trouwe fans fronsen de wenkbrauwen. "Als het zover komt, zal er niet veel volk in het stadion zitten."

De Koninklijke Belgische Voetbalbond heeft sinds dit weekend een nieuwe voorzitter. Alsof er nog niet genoeg twijfels waren over Gérard Linard ­vanwege zijn leeftijd en eentaligheid, hielp hij tijdens zijn eerste pers­conferentie zaterdag zijn critici nog een handje met uitspraken over de thuishaven van de Rode Duivels. Hij wil absoluut een ­­stadion van 40.000 toeschouwers - maar wat na 2018, ­wanneer de huur van het Koning ­Boudewijnstadion afloopt? "Er blijft één oplossing, al weet ik niet of die wenselijk is: in het buitenland gaan spelen. Er zijn stadions in Frankrijk of Nederland, al zeg ik niet dat we dat moeten doen. Ik weet niet eens of het kan. Maar het is een dossier waar we ons op moeten gooien, dat is zeker."



Belachelijk

Supporters reageren verbaasd op de suggestie van de bondsvoorzitter. "Je kan je nationale ploeg toch niet in het buitenland laten spelen? Zo maak je je belachelijk in heel Europa", zegt ­Michael Vandersteen, voorzitter van De Bemvoort, de grootste tricolore fanclub. "Ik ben een hevige supporter, dus ik zou er niet voor thuisblijven, maar veel anderen wel." Dat denkt ook Gentenaar Luc ­Verdegem, die onze nationale elf al meer dan dertig jaar volgt. ­"Linard wil in een stadion ­spelen waarin zeker 40.000 fans passen. Maar als het ­pakweg Lille wordt, zullen er maar 10.000 fans volgen, hoor. Alleen al uit principe zou ik mijn kat sturen. Hopelijk zegt de voorzitter het enkel om druk te zetten in de stadiondossiers, en meent hij dit niet echt."