Borkelmans snoeihard na kritiek Jordan Lukaku: "Zwijg en praat met je voeten"

16/06/17

Jordan Lukaku en Vital Borkelmans, vorig jaar tijdens één van de trainingen van de Rode Duivels op het EK. © photo news.

Vital Borkelmans heeft in La Dernière Heure fors gereageerd op de kritiek die Jordan Lukaku twee weken geleden gaf op het werk van de technische staf van de Rode Duivels op het EK. "Neem een voorbeeld aan je broer Romelu, die niet in de kranten maar op het veld antwoordt op de kritiek", aldus de gewezen assistent-coach van de nationale ploeg.

"De enige instructie die ik kreeg was: 'Geef in balbezit de bal door aan Eden.' Dat is geen voetbal van hoog niveau." Het is maar één van de uitspraken die Jordan Lukaku twee weken terug deed bij Sport/Voetbalmagazine. Noem het gerust natrappen van de 22-jarige broer van Romelu, en Vital Borkelmans laat er in een onderhoud bij La Dernière Heure op zijn beurt ook geen gras over groeien. "Wat Jordan daarover zei, is compleet belachelijk en volstrekt onwaar. Hij wist goed genoeg wat hij wel en niet mocht doen. Hij kreeg een zekere vrijheid, maar zijn defensieve taken waren het belangrijkste. En trouwens, waar zat hij dan bij de gelijkmaker van Wales?", is Borkelmans scherp voor zijn gewezen poulain.



"Jordan moet eerst presteren en dan pas praatjes maken. Achteraf is het altijd makkelijk, en hij mag ook niet vergeten dat het dankzij de Rode Duivels was dat hij een mooie transfer wist te versieren. Ik hoop dat hij mijn boodschap leest: zwijg en praat met je voeten. Neem een voorbeeld aan Romelu, die niet in de kranten maar op het veld antwoordt op de kritiek", zo klonk het nog bij de gewezen rechterhand van Marc Wilmots.