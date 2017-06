Zit de teamgeest bij de Rode Duivels niet snor? "Er zitten enkele egoïstjes in de groep"

SW

15/06/17 - 16u00 Bron: Sport/Voetbalmagazine

© photo news.

In een artikel in Sport/Voetbalmagazine rond de balans na één jaar Duivels onder Martínez, hekelen anonieme bronnen de groepsgeest bij de Belgen. "Er is geen grote vriendschap in de groep, er is zelf jaloezie."

Meunier bond in april al de kat aan de bel. Eén van de redenen voor de uitschakeling tegen Wales het voorbije EK, vond de rechterflank van PSG het gebrek aan de juiste sfeer. "We zijn nog geen hechte groep waarin iedereen voor een ander vecht, zoals dat in clubverband het geval kan zijn." Martínez zou daar wel werk van maken, maar daar zijn sommige Duivels het volgens Sport/Voetbalmagazine niet mee eens.



Zo verklaarde een anonieme Rode Duivel, die er niet bij was tegen Estland vorige vrijdag, het volgende: "We moeten daar niet moeilijk over doen: de nationale ploeg is in de eerste plaats een uitstalraam voor een grote transfer. Er is geen wrevel in de groep, maar evenmin grote vriendschap. We komen goed overeen, maar sterker dan dat is de band niet. Er is zelfs wat jaloezie. Er zitten enkele roddelaars en egoïstjes in de groep, gasten die alleen aan zichzelf denken." Lees ook Bezorgt nachtraaf Martínez België volgend jaar de cup? Onze bondscoach heeft er alleszins álles voor over

Een rustgevende vakantie aan het zwembad? Stoere Lukaku's kiezen iets helemaal anders

Solliciteert Mignolet hier in Californië voor bijrolletje in nieuwste Baywatch-film?