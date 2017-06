Batshuayi steelt de show met roze (!) haar

Mathieu Goedefroy

In Verviers heeft Rode Duivel Michy Batshuayi vandaag de show gestolen. Voor een vriendschappelijk duel tussen twee teams met voetballers uit Brussel en Verviers kwam de Chelsea-spits opdraven met roze lokken in zijn haar. Of het de bedoeling was om zijn kapsel af te stemmen op het rode Brussel-shirt dat hij tijdens de partij droeg, wilde 'Batsman' niet gezegd hebben. Ook Anthony Vanden Borre, Geoffrey Mujangi-Bia en Pélé Mboyo speelden mee in het Brusselse elftal. Voor Verviers waren dan weer Luis Pedro Cavanda, Paul-José Mpoku en Mehdi Carcela van de partij.