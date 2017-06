Stout gemonteerd filmpje van Romelu Lukaku doet de ronde na Estland - België

© rv.

video Romelu Lukaku zal ermee moeten leren leven. De Rode Duivel heeft er zich trouwens al bij neerlegd, net als Marouane Fellaini. Er zullen altijd haters zijn die klaarstaan om hem neer te sabelen wanneer hij eens een mindere match gespeeld heeft. In de nasleep van Estland - België is het weer van dat, nu een filmpje van Lukaku's mindere momenten gemonteerd is alsof de spits van momenteel nog Everton een draak van een wedstrijd gespeeld heeft.