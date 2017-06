't Wordt nog drukker op het middenveld

Rudy Nuyens

Marouane Fellaini en Nacer Chadli hebben de concurrentie op het middenveld nog wat aangescherpt. De bondscoach vroeg de voorbije week om spelers die een wedstrijd lang au fond gaan, Fellaini en Chadli toonden dat Martínez op hen kan rekenen.

Het zat er aan te komen: na zijn sterk seizoeneinde bij Man United, koos Roberto Martínez in Estland voor de kracht en de gestalte van Marouane Fellaini om zijn middenveld meer body te geven. In moeilijke omstandigheden - een lastig verdedigende tegenstander en een slecht veld - loste 'Big Fella' de verwachtingen helemaal in. Fellaini joeg zijn tegenstanders voortdurend op, blufte ze af in de duels, zette zijn voet waar dat nodig was én toonde ook nog eens dat hij helemaal geen slechte voeten heeft.



"Ik ben blij dat ik mijn sterk seizoen zo heb kunnen afsluiten", adus Fellaini. "Het was het moment om het team aan een heel belangrijke zege te helpen. Het doet deugd dat we in ons doel geslaagd zijn. Griekenland en Bosnië hebben ook nog eens gelijkgespeeld, dat komt ons heel goed uit. Nu kunnen we in het najaar met een iets geruster hart naar Bosnië en Griekenland."



De gretigheid waarmee Fellaini in Tallinn voetbalde, was voorbeeldig na een lang seizoen. "Het was de laatste match, na zo'n lang voetbaljaar kijkt iedere speler uit naar vakantie", geeft Fellaini toe. "Over een paar dagen ben ik ook weg. Maar het was het moment om nog eens alles te geven. Het was lastig voetballen, omdat de Esten zo fel verdedigden. Maar we hebben hier bewezen dat we ook dat soort wedstrijden kunnen afmaken."



