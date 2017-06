'Devil of the match' Nacer Chadli tevreden over resultaat en prestatie

YP

Nacer Chadli, die het tweede doelpunt maakte in de wedstrijd tegen Estland, is verkozen tot 'Rode Duivel van de match'. "Het belangrijkste was om de drie punten te halen. Bovendien heeft Griekenland gelijkspel gespeeld, dus onze voorsprong op hen is groter geworden. We mogen tevreden zijn", aldus Chadli aan RTBF. De Belgen wonnen met 0-2.