Roberto Martínez: "We kunnen nog beter"

Door: redactie

10/06/17 - 00u22

© photo news.

Roberto Martínez was de voorbije dagen op zijn hoede voor Estland als tegenstander op de zesde speeldag in WK-kwalificatiegroep H en de bondscoach was dan ook tevreden met de drie punten. "Maar we kunnen nog verbeteren", vertelde Martínez na afloop van de wedstrijd in de A. Le Coq Arena in Tallinn.

Bovendien kwam Griekenland in Bosnië niet verder dan een scoreloos gelijkspel, waardoor de Rode Duivels hun voorsprong in de groep konden vergroten tot vier punten. De verplaatsing naar Athene van begin september lijkt dus cruciaal te worden in deze campagne. "Ik ben blij dat er geen oefeninterlands meer zijn en nu wil ik in onze komende matchen topniveau bereiken. Vandaag kwamen we naar hier om onze job te doen. Je moet ook de moeilijkheid van zo'n wedstrijd begrijpen. Het is een lastige periode in het seizoen, maar we hebben deze week goed gewerkt. De spelers willen echt graag voor de nationale ploeg spelen. In de eerste helft vonden we moeilijk de ruimte en dan is het belangrijk om rustig te blijven en dat hebben we ook gedaan. Daarnaast controleerden we de wedstrijd ook goed: we gaven amper iets weg en incasseerden dus ook geen tegendoelpunt, de tegenaanvallen werden goed opgevangen. Dan hebben we toch iets geleerd van de wedstrijd in Rusland", aldus Martinez.



De Spanjaard wisselde in Tallinn maar één speler en wachtte bovendien tot de 81e minuut om die vervanging door te voeren, toen doelpuntenmaker Dries Mertens mocht gaan rusten voor Michy Batshuayi. "In dergelijke wedstrijden is het lastig om te wisselen, want we probeerden tempo te ontwikkelen en dat wil ik dan niet onderbreken."