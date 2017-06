Vincent Kompany: "Dit geeft vertrouwen voor Griekenland"

Door: redactie

Vincent Kompany speelt alsof hij nooit is weggeweest bij de Rode Duivels en was ook vrijdagavond in de WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Estland op geen foutje te betrappen.

De Rode Duivels gaven dan ook amper een kans weg tegen de Esten en deden bovendien een uitstekende zaak met het scoreloos gelijkspel van Griekenland in Bosnië. De Grieken zien zo hun achterstand groeien tot vier punten, waardoor de wedstrijd van begin september in Athene cruciaal lijkt te worden. "Dit geeft allemaal vertrouwen voor de verplaatsing naar Griekenland, ik kijk al uit naar die wedstrijd", gaf aanvoerder Vincent Kompany toe.



"In de stand hebben we een schitterende zaak gedaan. Nu kunnen we ons volledig concentreren op Griekenland. Bij een zege zetten we dan een grote stap richting het WK in Rusland, al verwacht ik daar wel een moeilijke wedstrijd. Even lastig als onze thuismatch tegen hen en we moeten voorzichtig zijn, want nadien volgen nog Bosnië en Cyprus. Maar eerst moeten we de wedstrijd tegen Gibraltar ook in alle ernst voorbereiden."