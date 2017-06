Rode Duivels winnen zonder glans in Estland, maar zijn wél steviger leider in groep H

Thomas Lissens

9/06/17 - 22u35

Mertens scoorde zijn vierde doelpunt in deze WK-kwalificatiecampagne. © photo news.

De Rode Duivels hebben gedaan wat ze moesten doen in Estland: winnen, met 0-2. Maar oogstrelend was het alweer niet in Tallinn. Het tempo lag opnieuw laag en de slordigheden waren legio. Na een blunder van de Estse doelman Aksalu kon Dries Mertens in de eerste helft voor 0-1 zorgen en na rust legde Nacer Chadli de 0-2-eindstand vast. Door het doelpuntenloos gelijkspel tussen Bosnië-Herzegovina en Griekenland zijn de Belgen steviger leider in WK-kwalificatiegroep H.

Nacer Chadli. © photo news. © photo news. De speeltijd is over, schreef Chef Voetbal Stephan Keygnaert vandaag in Het Laatste Nieuws. Een jaar voor het WK in Rusland moesten de Rode Duivels eindelijk eens een hele wedstrijd een constant, goed niveau proberen aan te houden. Bondscoach Martínez stuurde alvast de verwachte elf spelers de wei in.



De Rode Duivels monopoliseerde zoals verwacht ook de bal in Tallinn, maar het tempo lag aanvankelijk -en niet voor het eerst- veel te laag. De Esten kwamen niet in de problemen, temeer omdat de Belgen de slordigheden opstapelden op de slechte grasmat in de A. Le Coq Arena.



Martínez stuurde bij, schreeuwde zich de keel schor, maar veel zoden bracht dat niet aan de dijk. De Belgen vonden de ruimtes niet en De Bruyne zocht daarom op het halfuur even de ruimte op de flank. 'KDB' schilderde het leer scherp voor doel en na het betere grabbelwerk van de Estse doelman Aksalu kon Mertens zijn vierde goal van deze WK-kwalificatiecampagne tegen het net duwen.

De Bruyne en Chadli vieren de eerste goal. © belga.

That feeling when you celebrate scoring ! ⚽️ @dries_mertens14 #estbel #roadtorussia pic.twitter.com/WJEQQRG9Qw — BelgianRedDevils (@BelRedDevils) 9 juni 2017 © photo news. De Rode Duivels hadden zo niet eens een echte kans nodig om op voorsprong te klimmen. Op die eerste mogelijkheid was het wachten tot zo'n vijf minuten voor rust. Mertens zette Lukaku alleen voor Aksalu, maar de spits van Everton liet de kans op de 0-2 liggen. De Belgische fans bleven na 45 minuten toch alweer op hun honger zitten, daar kon de rode kaart voor Dmitrijev na een stevige tackle op Fellaini op slag van rust niets aan veranderen.



Estland zakt terug

Door die ondertalsituatie zakte de thuisploeg na rust nog wat verder terug op eigen helft. Maar de Estse organisatie was minder solide dan voor rust. Vertonghen, Mertens en Chadli konden al snel voor dreiging zorgen, maar Aksalu was nu wél bij de les. Met twee prima parades hield hij de 0-1 op het scorebord.