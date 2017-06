Martínez maakt zich zorgen om veld in Tallinn, zeker nadat Pjaca er in laatste interland knieblessure opliep

Door: Niels Poissonnier

Een biljartveld wordt het niet, de grasmat in de A. Le Coq Arena in Tallinn. "De greenkeepers doen een serieuze inspanning - ze proberen alles om het zo goed mogelijk te maken -, maar ik maak me zorgen over het veld", zuchtte Roberto Martínez. Je kan de man geen ongelijk geven. 't Was het eerste waar AA Gent-doelman Kalinic drie maanden geleden over begon, toen hij terug in België was na de oefeninterland tussen Estland en Kroatië (3-0). Match waarin Marko Pjaca een knieblessure opliep (zie video hieronder). "Het veld was dramatisch, my friend."



Martínez: "Op de beelden was duidelijk te zien dat de grasmat in een slechte staat verkeerde. We gaan tijdens onze laatste training een van de strafschopgebieden sparen. Beide ploegen zijn het daarover eens. Hoe dan ook is het belangrijk dat we op het veld kunnen trainen."