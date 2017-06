Axel Witsel werkt hard in China: "Sta drie kilo lichter dan in Rusland"

XC

7/06/17 - 14u30 Bron: Belga

Axel Witsel, die later bij de Belgische selectie kwam door zijn Chinese clubverplichtingen, is klaar om vrijdag in Estland in actie te komen. Hij doet er in China naar eigen zeggen alles aan om zijn niveau op peil te houden. "Ik sta nu drie kilo lichter dan in Rusland", aldus Witsel op een persmoment na de training van vandaag in Tubeke.