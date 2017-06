"Al een jaar niet meer gescoord. Zouden we niet beginnen met De Bruyne een rijtje hoger te zetten?"

Door: Stephan Keygnaert

7/06/17 - 06u30

Je kunt van mening verschillen over de prestatie van Kevin De Bruyne tegen Tsjechië - de ene waarnemer vond hem bij de betere, zo niet de beste, de strenge juryleden van deze krant gaven De Bruyne dan weer een 5'je; zó een klasbak mag zich niet laten betrappen op fataal bal­verlies in zijn eigen zestienmeter.

Nogmaals, u kunt daarover van ­mening verschillen - en dat mag. Al veel mínder ruimte tot interpretatie is er bij de volgende vaststelling: Kevin De Bruyne (25) heeft in de ­nationale ploeg niet meer gescoord sinds... 28 mei 2016. Twaalf interlands zonder doelpunt! En zo mogelijk nog erger: ná het EK in Frankrijk - in de vijf interlands die hij speelde onder Roberto Martínez - liet De Bruyne slechts één assist optekenen bij de veertien treffers die in deze vijf wedstrijden zijn gemaakt.



Het contrast met zijn fenomenale EK-kwalificatiecampagne tussen 2014 en 2016 is groot, toen Kevin quasi met de ogen dicht scoorde en liet scoren. "Een aanvallende middenvelder moet statistieken hebben", hoor je elke gerenommeerde trainer ­orakelen. Wel, de statistieken van De Bruyne in het afgelopen seizoen zijn, ahum, bedroevend. Roberto Martínez dient oplossingen te bedenken. Is één niet om Kevin gewoon weer in de rug van Lukaku te posteren? Zouden we daarmee niet beginnen?



"Eenmaal de ploeg het goed doet, neemt Kevin zijn jas, zijn autosleutels en is hij weg - van alle andere verhaaltjes trekt hij zich niets aan." Maar is dat wel een juiste houding?