Radja is Belgische kritiek beu: "In Italië wordt tenminste niet gezeverd"

Mathieu Goedefroy

6/06/17 - 11u20

Radja Nainggolan is de Belgische kritiek beu. © kos.

video Radja Nainggolan neemt geen blad voor de mond. De Rode Duivel is altijd eerlijk en 'to the point'. Zo ook vanmiddag bij onze videoman, toen hem gevraagd werd of hij in België te veel kritiek krijgt. "In Italië wordt er tenminste niet gezeverd", klonk het voor onze camera.