Roberto Martinez: "Zag perfecte voorbereiding op Estland"

6/06/17 - 06u21 Bron: Belga

Bondscoach Roberto Martinez had vooraf aangegeven dat de oefeninterland tegen Tsjechië volledig in het teken stond van de wedstrijd van vrijdag in en tegen Estland. De wedstrijdmentaliteit en de 2-1 zege stemden hem dan ook tevreden, ook al was het de vijfde wedstrijd op rij dat de Duivels een tegendoelpunt moesten incasseren.

"Dit was de perfecte voorbereiding op Estland", vertelde de bondscoach na de wedstrijd in het Koning Boudewijnstadion. "Ik was tevreden met de manier waarop mijn spelers de wedstrijd wilden winnen. Ze hebben een lang seizoen bij hun clubs achter de rug en wedstrijden zoals die van vandaag hebben ze nodig om terug helemaal op niveau te geraken. Ik zag vooral in het begin van de wedstrijd veel roestige benen."



Toch blijven de Rode Duivels tegendoelpunten slikken, die al te vaak makkelijk worden weggegeven. Intussen is het van de WK-kwalificatiewedstrijd van medio oktober tegen Gibraltar geleden dat de Belgen de nul nog eens op het bord konden houden. "In de vorige interland in Rusland was de concentratie in het slot van de wedstrijd tien minuten weg, dat mag niet gebeuren. Vandaag was het anders: er was te weinig tempo en op dat moment incasseerden we een doelpunt. Bij die 1-1 proberen we vanuit achteren op te bouwen en Tsjechië stoort snel en goed. In de tweede helft was het beter, ook verdedigend. De concentratie was er en toen konden we ook de nul houden." Lees ook Rode Duivels laten zich niet verrassen door Tsjechië en boeken verdiende zege (2-1)

Batshuayi beleefde "veel plezier" aan wedstrijd met spitsbroeder Lukaku

