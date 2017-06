Batshuayi beleefde "veel plezier" aan wedstrijd met spitsbroeder Lukaku

Door: redactie

"Het was echt een plezier om met twee spitsen (met Romelu Lukaku) te spelen", reageerde "Devil of the Match" Michy Batshuayi na de 2-1 zege in de oefeninterland tegen Tsjechië.

"De coach had me gevraagd om er een fysieke wedstrijd van te maken, veel met Romelu van positie te wisselen, nooit op dezelfde lijn te blijven. Dat systeem werkte goed. We scoorden een prachtige goal. Lukaku vond me blindelings. Het was de eerste keer dat we samen speelden, maar op training deden we wel al automatismen op."



"Ik sta altijd ter beschikking van het team en ben klaar om ook vrijdag (in de WK-kwalificatiewedstrijd in Estland) te starten. Ik heb een moeilijk seizoen beleefd met Chelsea, maar ben daar mentaal sterker uitgekomen. Mijn honger is nu nog groter."



"Natuurlijk was het jammer dat Eden Hazard er niet bij was. Hij verzwikte op een droog terrein zijn enkel bij één van zijn typische bewegingen. Zijn blessure is een harde klap voor de groep. Hij is bij iedereen geliefd."



Kapitein Vincent Kompany oordeelde dat de Duivels "goed, maar niet uitzonderlijk" gespeeld hadden. "We hadden deze wedstrijd nodig. Het was belangrijk om na tien dagen zonder match weer wat ritme op te doen. Voor mij was het heel lang geleden dat ik met de Duivels speelde. Het is een plezier om terug te zijn. Persoonlijk had ik meer willen doen, maar de Tsjechen hadden een mannetje op mij gezet en daardoor was ik vaak toeschouwer. Ik moest me beperken tot verdedigen. Er eens uitkomen zat er niet in. De samenwerking met de Tottenham-verdedigers (Alderweireld en Vertonghen) verliep goed. Zij hebben tonnen ervaring. Onze defensie staat er."



"Voor de match spookte het overlijden van Cheick Tioté nog wel door mijn hoofd. Dat nieuws kwam ongelooflijk hard aan. De mensen onderschatten hoe goed hij wel niet was. Het was bovendien een geweldig toffe gast."