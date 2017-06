Rode Duivels kunnen stevig bedrag opstrijken bij WK-winst (al is het toch minder dan voorheen)

Rudy Nuyens

6/06/17 - 06u00

© photo news.

Het voorbije weekend werd in extremis voorkomen dat een aantal Rode Duivels zondag zijn kat stuurde naar een sponsorverplichting. Een financiële compensatie en de belofte dat de portretrechten opnieuw op de agenda komen, bracht rust. Intussen wordt verder onderhandeld over de toernooipremies, die de Rode Duivels 600.000 euro kunnen opleveren bij WK-winst.

Mehdi Bayat en Bart Verhaeghe trokken onlangs namens de bond naar Londen, waar ze over een nieuw voorstel onderhandelden met Eden Hazard, Thibaut Courtois en Jan Vertonghen. In dat voorstel gaat het niet meer om percentages, maar om vaste premies, die berekend werden op basis van de verzuchtingen van de spelers én de reële toernooiwinsten van de bond.



De bedragen in dat voorstel liggen lager dan in de bestaande overeenkomst, waarbij de internationals bij winst in de finale 704.000 euro zouden kunnen opstrijken. Maar een Rode Duivel die alle kwalificatiewedstrijden én het toernooi speelt, kan bij WK-winst nog altijd 600.000 euro verdienen. Het nieuwe voorstel is meer prestatiegericht, wat ook betekent dat wie minder speelt, minder betaald wordt. Maar de meeste internationals zouden wel een half miljoen euro kunnen verdienen. Dat is nog steeds aanzienlijk meer dan pakweg de Duitsers, die met toernooiwinst op het EK in Frankrijk 300.000 euro konden krijgen.



Wat het duidelijke standpunt van de voetbalbond is en waarom er vooral bij jongere spelers toch toegevingsgezindheid is? Lees het op HLN Sport Plus, onze zone exclusief voor abonees. Proef nu 4 weken voor maar 1 euro!