Hazard of Kompany? Onze videoman zoekt uit wie de échte kapitein is (en krijgt een wel erg duidelijk antwoord)

Mathieu Goedefroy

6/06/17 - 07u45

© Reporters / GYS.

video Eden Hazard of Vincent Kompany: wie is de best mogelijke kapitein voor de Rode Duivels? Terwijl Hazard het voorbije jaar de vaste kapitein geworden was, mocht Kompany gisteren tegen Tsjechië voor het eerst sinds 2015 nog eens de aanvoerdersband aantrekken. Onze videoman trok daarom de tribunes van het Koning Boudewijnstadion in met één vraag: wie van de twee is de ware kapitein? De antwoorden waren overweldigend eensgezind.