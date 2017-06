Dit zullen ze bij Chelsea en ManU niet graag zien: Lukaku mist opgelegde kans

Door: redactie

5/06/17

video De Rode Duivels begonnen furieus aan de oefenpartij tegen Tsjechië. België kon ook al snel twee keer dreigen via Lukaku, maar de spits van Everton -op de radar van topclubs als Chelsea en Manchester United- had pech. Eerst hield Tsjechië-doelman Vaclik hem van een kopbalgoal en enkele minuten later wrong 'Big Rom' zelf een opgelegde kans de nek om.