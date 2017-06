Rode Duivels laten zich niet verrassen door Tsjechië en boeken verdiende zege (2-1)

TL

5/06/17 - 22u35

Batshuayi bracht de Rode Duivels op 1-0. © belga.

De Rode Duivels hebben hun oefeninterland tegen Tsjechië met 2-1 gewonnen. De Belgen wisselden goede momenten met mindere fases af, maar de zege was wel verdiend. Michy Batshuayi bracht België met een knappe goal op voorsprong en na rust wiste de ingevallen Marouane Fellaini de gelijkmaker van Michal Krmencik uit. Vrijdag volgt nog de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland.

Flater De Bruyne (en Courtois) © belga. En wat Lukaku niet kon, deed Batshuayi na 25 minuten wél. De goedlachse spits van Chelsea werd goed aangespeeld door Lukaku, kapte Kalas slim uit en verschalkte Vaclik met met een overhoeks schot. De salto volgde, het publiek zong. Maar dat was niet voor lang, want na pijnlijk geblunder van Courtois en vooral De Bruyne kon Krmencik met de makkelijkste goal van zijn carrière voor 1-1 zorgen.



En na die gelijkmaker ging het niveau van de Rode Duivels ook met een flinke rug naar beneden. De verdediging wankelde bij momenten, de passes waren slordig en Courtois was minder secuur dan anders. De Tsjechen troffen zelfs nog een keer de paal en de 1-1 na 45 minuten was gewoon een terechte weerspiegeling van de eerste helft. © photo news. Big @rlukaku9 x @mbatshuayi 15.2k Likes, 78 Comments - Michy Batshuayi (@mbatshuayi) on Instagram: "Big @rlukaku9 x @mbatshuayi "

Invallers doen het Martínez voerde vijf wissels door bij rust en drie van die invallers toonden meteen hun waarde. Mirallas trof eerst de paal, maar in de fase die erop volgde kon Fellaini op hoekschop van Mertens toch voor 2-1 zorgen. Na die treffer ging het tempo weer naar beneden in het Koning Boudewijnstadion, al leken de Belgen de boel nu wel onder controle te kunnen houden.



Tien minuten voor tijd werden de fans in Brussel nog even opgeschrikt toen Soucek de paal trof, maar Courtois moest zich geen tweede keer omdraaien. Aan de overkant liet Benteke enkele minuten later de 3-1 liggen en dus bleef de 2-1 op het scorebord staan. De Rode Duivels trekken met een zege in hun achterzak richting Estland. © photo news. The #devilofthematch @mbatshuayi celebrating tonight's win with our #fanofthematch Dirk... #belcze #tousensemble #luminus @Fanclub1895 pic.twitter.com/kuo30dgiN0 — BelgianRedDevils (@BelRedDevils) 5 juni 2017 And Another One ⚽ *@djkhaled voice* pic.twitter.com/SsI1lTHUsx — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 5 juni 2017