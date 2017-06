Dramatisch nieuws voor Eden Hazard: enkelbreuk en vier maanden out

Door: Stephan Keygnaert, Niels Poissonnier en Rudy Nuyens

4/06/17 - 23u08

© photo news.

Geen Eden Hazard tegen Tsjechië en evenmin in Estland. De aanvoerder blesseerde zich in het slot van de laatste training aan zijn enkel. Onderzoek wees uit dat het om een breuk van de rechterenkel gaat. Maandag gaat hij al onder het mes.

Eden Hazard blesseerde zich deze namiddag op de laatste training voor de oefenwedstrijd tegen Tsjechië. Na onderzoek bleek het verdict dramatisch: een breuk in de rechterenkel, na een onschuldige draaibeweging zonder tegenstander in de buurt. De training werd meteen gestaakt. Dokter Declercq en kinesist Lieven Maesschalck zijn in het trainingscomplex in Tubize om de onfortuinlijke Hazard bij te staan. Er wordt gesproken van een revalidatie van vier maanden. Maandag staat er al een operatie gepland.



Het is slechts een detail in de jammerlijke berichtgeving, maar het uitvallen van Hazard zorgt ervoor dat Roberto Martínez een andere kapitein moet aanduiden. De bondscoach gaf enkele dagen terug nog aan dat Hazard, ondanks de terugkeer van Vincent Kompany, de aanvoerdersband zou blijven dragen. Dat was evenwel buiten een enkelblessure gerekend. Martínez moet nu uitmaken of de band naar vice-aanvoerder Jan Vertonghen gaat of toch opnieuw naar Kompany.