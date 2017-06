Rode Duivels leven mee met Londen: "Zijn plaatsen waar ik elke dag kan komen"

Niels Poissonnier en Rudy Nuyens

video Ook bij de Rode Duivels is de nieuwste terreurdaad hard aangekomen. Zeker omdat zeven internationals, waaronder aanvoerder Eden Hazard, in Londen wonen. "Het is een buurt waar ik, en de anderen, elke dag kunnen passeren. Ik hoop dat dit op een dag stopt."

De Rode Duivels beginnen straks om 16.30 uur hun namiddagtraining met een minuut stilte. "Uit respect voor de slachtoffers van een nieuwe terreuraanval", aldus bondscoach Martínez. Het feit dat er zeven internationals in Londen voetballen en wonen (E. Hazard, Courtois en Batshuayi (Chelsea); Alderweireld, Vertonghen en Dembélé (Tottenham) en Benteke (Crystal Palace)) zorgt ervoor dat ook onze nationale ploeg serieus aangeslagen is. "Maar het is niet alleen de aanslag van zaterdagavond in Londen die me geraakt heeft", laat aanvoerder Hazard weten. "Dat was eerder ook al het geval met de aanslagen in Manchester, Frankrijk en België. Spijtig genoeg gebeurt dit veel te vaak. De politiediensten doen er alles aan om het te beletten en ik hoop dan ook dat de situatie zal verbeteren."



Hazard kan zich heel goed voorstellen waar de nieuwste aanslag zich heeft afgespeeld. "Het is een buurt waar ik en de andere spelers die in Londen voetballen elke dag voorbij kunnen komen", zucht hij. "Echt, dit is bijzonder triest. Mijn gedachten gaan op dit moment vooral uit naar al de families die hun dierbaren hebben verloren. Ik hoop dat dit op een dag stopt."



Niet alleen Hazard, ook bondscoach Roberto Martínez reageert onthutst. "We waren geschokt toen we het nieuws vanochtend vernamen. Hetzelfde gevoel hadden we ook al na de aanslag in Manchester. Droefenis, angst en ontgoocheling: dat is de combinatie van gevoelens die ik nu ervaar. Zeven van onze spelers wonen in Londen, hé. Maar het maakt eigenlijk niet uit van waar je komt. Het gaat verder dan een plaats. Dit is voor iedereen een triest moment."



Of ook de oefeninterland tussen België en Tsjechië van morgenavond met een minuut stilte begint, is vooralsnog onduidelijk.