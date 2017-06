Hazard leeft mee met Londen: "Zijn plaatsen waar ik elke dag kan komen"

Mathieu Goedefroy

Eden Hazard - superster van de Londense voetbalclub Chelsea - heeft vanmiddag op een persconferentie zijn medeleven betuigd aan alle slachtoffers van de aanslagen van gisterenavond. "Jammer genoeg gebeurt dit soort aanslagen de laatste tijd veel te vaak", aldus Hazard. "Het is aan de politie en de veiligheidsdiensten om daar verandering in te proberen brengen. Het gaat ook om plaatsen in Londen waar ik elke dag zou kunnen langskomen. Ik hoop dat dit snel stopt."