Casteels: "Je voelde een bepaalde angst"

Niels Poissonnier

3/06/17 - 15u02

© photo news.

Het wordt stilaan een traditie, de vier doelmannen in de selectie van Roberto Martínez. Koen Casteels maalt er niet om. Zolang hij er maar bij is. "Dat we naar het WK maar met drie keepers kunnen? Ach, er kan tot dan nog veel gebeuren."

Thibaut Courtois en Simon Mignolet zijn zekerheden. Het is dus aan Matz Sels en Koen Casteels om te strijden voor plek 3. In afwachting van een beslissing van de bondscoach - hij moét op een dag beslissen wie er volgend jaar nog meemag op het vliegtuig naar Rusland - krijgen beide doelmannen de kans om zich op training te bewijzen. "Nu ik in Wolfsburg terug aan spelen toekom, denk ik dat het normaal is dat ik weer bij de selectie ben. We zijn inderdaad opnieuw met vier doelmannen. Net als de vorige keer", glimlacht Casteels. "Maar met drie of vier keepers, dat maakt niet zo'n groot verschil uit tijdens de trainingen. Integendeel. Het is soms gemakkelijker. Als Thibaut en Simon tijdens de trainingen dicht tegen de wedstrijd voelen dat ze genoeg gedaan hebben, is het leuker om met twee doelmannen achter te blijven voor de jongens die naar doel willen trappen."



Al moet er natuurlijk uiteindelijk wel één iemand afvallen, hé. "Ach, het WK is nog ver weg", wuift Casteels het thema weg. "Er kan nog veel gebeuren tussen dit en het WK in Rusland. Alles ligt nog open." Lees ook Dendoncker: "Ik voel me klaar voor een transfer"

