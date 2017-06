Duivels weigeren opdracht met sponsors

RUDY NUYENS

3/06/17 - 09u02

© Photo News.

Een aantal Rode Duivels weigert zondag deel te nemen aan een opdracht ten behoeve van de sponsors. Die reactie komt er ten gevolge van de afschaffing van de portretrechten.

De volgende dagen legt de voetbalbond een nieuw premievoorstel op tafel bij de Rode Duivels, maar intussen krijgt de bond af te rekenen met een reactie van een aantal Rode Duivels ten gevolge van de afschaffing van de portretrechten. In het kader van de aanslepende premie-onderhandelingen voor de volgende toernooien werden in maart de portretrechten van de Rode Duivels afgevoerd, samen met de stille handelsvennootschap (SHV) waarin die rechten werden gedeponeerd. Het idee was toen om alle vergoedingen van de Rode Duivels in één premiestelsel te steken. Maar omdat er daarover nog geen akkoord is, weigert een aantal Rode Duivels mee te werken aan de op til zijnde sponsoractiviteiten.



Zondag stelt de voetbabond de internationals een halve dag ter beschikking van sponsors als BMW en ING, later in de week is een tweede sponsorsessie van een halve dag voorzien. Een aantal Rode Duivels is van plan om daar hun kat naartoe te sturen.