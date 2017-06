Tegenvaller: Divock Origi moet training Rode Duivels meteen verlaten

XC

24 Rode Duivels (twintig veldspelers en vier doelmannen) hebben deze voormiddag in het nationaal oefencentrum in Tubeke hun eerste training afgewerkt ter voorbereiding op de oefeninterland van maandag tegen Tsjechië en de WK-kwalificatiewedstrijd van komende week vrijdag in en tegen Estland.

Dinsdag maakte bondscoach Roberto Martínez een uitgebreide 27-koppige selectie bekend voor het tweeluik, tevens de afsluiter van het Belgische voetbalseizoen. Daarin zit ook Vincent Kompany, na een jaar vol kommer en kwel is de 31-jarige centrale verdediger sinds begin maart blessurevrij. 'Vince The Prince' staat voor het eerst sinds eind vorig jaar op het trainingsveld bij de nationale ploeg. Toen bereidde hij zich met de ploeg voor op de oefeninterland tegen Nederland en de heenwedstrijd tegen Estland, maar viel hij in Amsterdam tijdens de opwarming uit.



Divock Origi moest het oefenveld verlaten nog voor de training begon. De 22-jarige spits kon onlangs de laatste oefenwedstrijd met Liverpool niet meespelen, voorlopig is het nog onduidelijk waaraan Origi hinder ondervindt. Ook Laurent Ciman en Axel Witsel zijn er nog niet bij omdat ze clubverplichtingen hebben en pas daarna bij de groep aansluiten.



Enkel het eerste kwartier van de training was open voor de media. Deze namiddag staan er nog perscontacten op het programma met de bondscoach en drie spelers.



Na de oefeninterland van maandag verdedigen de Rode Duivels vrijdag in Tallinn hun leidersplaats in groep H. Met dertien op vijftien leiden de Belgen voor Griekenland (11) en Bosnië-Herzegovina (10). De Rode Duivels lieten in deze WK-kwalificatiecampagne enkel nog maar thuis tegen Griekenland (1-1) punten liggen en lijken dus goed op weg naar het WK van volgend jaar in Rusland.