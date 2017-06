Nieuw premiestelsel op tafel voor Rode Duivels: vaste bedragen moeten percentages vervangen

Door: Rudy Nuyens

De voetbalbond legt de Rode Duivels de volgende dagen een nieuw premievoorstel voor toernooien voor. Tot en met het WK 2018 bestaat er een akkoord, waarbij 60 procent van de toernooi-inkomsten naar de spelers en de staf gaan, maar de bond wil van die overeenkomst af.



"Er ligt een nieuw voorstel van onze kant op tafel, dat we met een delegatie van de spelers zullen bespreken", zegt secretaris-generaal Koen De Brabander. "Het is een voorstel voor het WK in Rusland, het EK 2020 en het WK in Qatar. We hebben rekening gehouden met de verzuchtingen van de spelers en met de inkomsten die met een toernooi verbonden zijn." Er is geen sprake meer van percentages, maar van vaste bedragen die kunnen verdiend worden. Hoe verder ze geraken, hoe lucratiever een toernooi wordt.