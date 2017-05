1.300 Belgische supporters reizen mee naar Estland om Rode Duivels aan te moedigen, stadion bijna uitverkocht

Eline Van Der Meulen

30/05/17

1.300 Belgische fans zakken komende week naar de Estse hoofdstad Tallinn af, waar de Rode Duivels het vrijdagavond 9 juni (20u45 Belgische tijd) op de zesde speeldag in WK-kwalificatiegroep H opnemen tegen Estland. Dat maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vandaag bekend.

"1.300 is de maximumcapaciteit voor bezoekende supporters", meldde bondswoordvoerder Pierre Cornez. De Estse Voetbalbond laat dan weer weten dat de A. Le Coq Arena bijna uitverkocht is. Meer dan een week voor de interland zijn er nog slechts 1.000 plaatsen beschikbaar, het stadion biedt plaats aan iets minder dan 10.000 toeschouwers.



Tegen Estland verdedigen de Rode Duivels in Tallinn hun leidersplaats in groep H. Met dertien op vijftien leiden de Belgen voor Griekenland (11) en Bosnië-Herzegovina (10). De Rode Duivels lieten in deze WK-kwalificatiecampagne enkel nog maar thuis tegen Griekenland (1-1) punten liggen en lijken dus goed op weg naar het WK van volgend jaar in Rusland. Bovendien spelen Bosnië en Griekenland op 9 juni tegen mekaar en zullen ze mekaar dus punten afsnoepen. België kan dus met vertrouwen afreizen naar Estland, dat in de heenwedstrijd in Brussel een 8-1 pandoering om de oren kreeg, ook al waarschuwt bondscoach Roberto Martinez voor onderschatting. In de vorige vijf confrontaties werd er overigens vier keer gewonnen van de Esten, enkel in 2009 liepen de Belgen er tegen een 2-0 nederlaag aan. Momenteel staan ze op de 103e plaats op de FIFA-wereldranglijst. In kwalificatiegroep H komen ze met vier punten niet verder dan de voorlaatste plaats.