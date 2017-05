"Dries Mertens en Kat Kerkhofs vlogen afgelopen weekend in helikopter naar romantisch etentje"

Door: redactie

30/05/17 - 10u40 Bron: Sudpresse

Kat Kerkhofs en Dries Mertens, hier op een archiefbeeld. © kos.

De foto vanuit Napels die Kat Kerkhofs afgelopen weekend postte op Instagram is inderdaad een hint dat het weer beter gaat tussen haar en Dries Mertens, zo schrijft Sudpresse. Volgens de Franstalige krant nam de Rode Duivel zijn vrouw afgelopen weekend zelfs mee in een helikopter voor een romantisch etentje in Sorrento.

Mertens en Kerkhofs vlogen volgens Sudpresse met de helikopter naar de luchthaven Sant'Agata sui Due Golfi, waar een auto hen opwachtte. Die wagen bracht hen naar Sorrento, waar een etentje gepland stond in 'Antico Francischello da Peppino', een restaurant met een prachtig uitzicht over de Golf van Napels.



"Mertens en Kerkhofs hebben genoten van de zonsondergang en daarna zijn ze binnen gaan zitten", zegt Francesco Gargiulo, de eigenaar van het restaurant in Sudpresse. "Mertens at pasta met kreeft, terwijl zijn vrouw koos voor de gezouten vis. Tijdens het etentje keken ze amoureus in elkaars ogen. Mertens was duidelijk uit op een romantisch avondje en dat kreeg hij ook." Lees ook Eerste Belg sneuvelt in Parijs: Darcis kansloos onderuit tegen Canadese opslagbeul Raonic

Totti neemt afscheid van Roma met zege, Mertens scoort wéér maar moet naar voorrondes kampioenenbal La Vita è Bella 12.2k Likes, 116 Comments - @katkerkhofs on Instagram: "La Vita è Bella " Het terras van het restaurant geeft uit op de Golf van Napels. © kos. "Mertens was duidelijk uit op een romantisch avondje en dat kreeg hij ook", aldus de eigenaar van het restaurant. © kos.