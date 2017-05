Kompany en Dendoncker opvallendste namen in selectie van bondscoach Martínez, Defour gepasseerd

Thomas Lissens

30/05/17 - 11u55

© PHOTO NEWS.

Bondscoach Roberto Martínez heeft in het nationaal oefencentrum in Tubeke zijn 27-koppige selectie bekendgemaakt voor de oefeninterland tegen Tsjechië van maandag 5 juni (20u45) in Brussel en de WK-kwalificatiewedstrijd van vier dagen later (9 juni om 20u45 Belgische tijd) in en tegen Estland. De opvallendste namen in de selectie zijn die van Vincent Kompany en Leander Dendoncker. Thomas Meunier (PSG), Jordan Lukaku (Lazio) en Moussa Dembélé (Tottenham) zijn niet van de partij door blessures, Steven Defour (Burnley) en Jason Denayer (Sunderland) werd gepasseerd.