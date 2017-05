Bondscoach Roberto Martinez maakt morgen laatste selectie van dit seizoen bekend

Bewerkt door: Manu Henry

Bondscoach Roberto Martinez maakt morgenmiddag in het nationaal oefencentrum in Tubeke zijn selectie bekend voor de oefeninterland tegen Tsjechië van maandag 5 juni (20u45) in Brussel en de WK-kwalificatiewedstrijd van vier dagen later (9 juni om 20u45 Belgische tijd) in en tegen Estland.

Bij de selectie wordt het vooral uitkijken naar de meer dan waarschijnlijke terugkeer van Vincent Kompany bij de nationale ploeg. Na een jaar voor kommer en kwel is de 31-jarige centrale verdediger sinds begin maart blessurevrij en knokte hij zich in het seizoensslot weer in de basis bij Manchester City, met drie doelpunten in acht Premier League-wedstrijden als kers op de taart. Het is intussen een eeuwigheid geleden dat 'King Kompany' - op papier nog steeds de aanvoerder, al lijkt het erop dat Eden Hazard de kapiteinsband zal mogen behouden - voor de Rode Duivels in actie kwam. Zijn laatste speelminuten dateren van 13 oktober 2015 in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Israël (3-1).



In vergelijking met de uitgebreide 27-koppige selectie voor Griekenland en Rusland die Martinez medio maart doorvoerde valt er hoogstwaarschijnlijk ook een van de vier doelmannen af. Koen Casteels is sinds maart opnieuw basisspeler bij Wolfsburg waardoor Matz Sels als bankzitter bij de Engelse promovendus Newcastle moet vrezen voor zijn plaats. Daarnaast wordt het uitkijken of Thorgan Hazard, Steven Defour en Jason Denayer al dan niet de selectie halen. Lees ook Hazard niet één, maar twee keer in de prijzen op Chelsea Awards

